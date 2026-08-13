Après une pause, l'Europe retrouve du goût pour les actifs boursiers

Les principales Bourses européennes devraient renouer jeudi avec la séquence de hausse qui leur avait permis d'enchaîner les records ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme sur la conjoncture économique en Europe et sur la trajectoire de la politique monétaire aux Etats-Unis, alors que se profile une fin de semaine relativement calme sur les marchés.

D'après les contrats à terme sur les indices, le CAC 40 parisien pourrait gagner jusqu'à 0,3% à l'ouverture, tout comme le DAX à Francfort qui devrait ainsi établir de nouveaux records, tandis que le FTSE à Londres afficherait une hausse moins marquée de 0,2%. L'Euro STOXX 50 semble quant à lui se diriger vers une progression de l'ordre de 0,5%.

Hormis Bruxelles, les marchés d'actions européens avaient marqué le pas pour la seconde séance consécutive mercredi, l'élan favorable des dernières semaines ayant continué de s'essouffler en dépit des signaux encourageants entourant l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis.

Portés par une saison des résultats réussie, les grands indices du Vieux Continent avaient aligné les sommets historiques au cours des dernières séances, ce qui avait conduit les investisseurs à encaisser quelques logiques prises de bénéfices ces derniers jours.

Regain d'optimisme sur la conjoncture en Europe

Sachant que l'Euro STOXX 50 a repris près de 11,5% ces trois derniers mois, il apparaissait parfaitement normal de voir le marché faire une petite pause afin de digérer ce puissant mouvement de revalorisation.

L'enthousiasme récent des investisseurs s'explique surtout par de solides publications de résultats. D'après les calculs de Goldman Sachs, les bénéfices des sociétés européennes ont grimpé de 14% au cours du 1er semestre, soit leur meilleure performance en trois ans, et ce en dépit de la cherté des prix du pétrole.

Mais les marchés européens ont semblé manquer de carburant pour aller chercher de nouveaux zéniths hier, malgré les chiffres plus faibles que prévu de l'inflation américaine.

Les observateurs font cependant remarquer que le sentiment général des marchés reste largement dicté par un regain d'optimisme, les investisseurs se montrant jusqu'ici peu perturbés par le renchérissement des prix de l'énergie.

Une dynamique haussière toujours intacte

"A ce stade, peu d'obstacles semblent en mesure de se mettre en travers du courant acheteur actuel", estime Andreas Lipkow, l'analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Mercredi soir, Wall Street s'est remis en direction de ses plus hauts historiques, soutenue notamment par l'optimisme des investisseurs concernant l'évolution de l'inflation.

Bien que l'indice des prix à la consommation reste encore très supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Fed, il a ralenti de 2,6% en juin à 2,5% en juillet dans sa version sous-jacente (core), soit son plus faible niveau depuis 2021.

Conséquence, cette publication a encore réduit la probabilité implicite d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, désormais estimée à environ 39% contre 51% mardi.

L'IA soutient aussi New York, l'Asie suit le mouvement

La séance à Wall Street a également été portée par les valeurs des hautes technologies dans le sillage des résultats bien accueillis de CoreWeave ( 19%) et Super Micro Computer ( 19%), confirmant l'engouement toujours vif des intervenants pour les acteurs les plus exposés à l'IA.

En Asie, la tendance sur les places boursières suivait le mouvement ce jeudi : l'indice Nikkei à Tokyo affichait des gains de 1,7% en fin de séance, tandis que l'indice composite de la Bourse de Shanghai gagnait près de 0,5%.

Sur le front obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se replie modérément en direction de 4,68% en raison du reflux des anticipations de resserrement monétaire aux Etats-Unis.

Du côté du marché des changes, l'euro profite du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis pour se raffermir, autour de 1,1525 dollar, au plus haut depuis deux mois.

S'agissant du pétrole, les cours du brut repartent en baisse dans un marché toujours très volatil, tiraillé entre le blocage persistant du détroit d'Ormuz et le durcissement du ton de Donald Trump d'un côté et de très hypothétiques avancées diplomatiques de l'autre.

Le Brent cède actuellement 0,1% à 88,9 dollars le baril, tandis que le WTI américain cède 0,2% à 83,1 dollars.

Les prix producteurs désormais en ligne de mire

La séance du jour devrait rester calme grâce à un agenda allégé aussi bien en micro-économie qu'en macro-économie, même si les investisseurs surveilleront avec attention à 14h30 la publication des prix américains à la production pour le mois de juillet.

Ces données ne devraient pas manquer de soulever encore une fois des questions sur le rythme des hausses de taux aux Etats-Unis cette année et d'affiner les projections des investisseurs en attendant qu'ils prennent connaissance de l'inflation PCE de juillet, mesure privilégiée par la Fed, à la fin du mois.