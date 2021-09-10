Après son IPO, Icade Santé prévoit d'investir EUR 3 mds jusqu'en 2025
information fournie par Reuters10/09/2021 à 07:40
10 septembre (Reuters) - ICADE SA ICAD.PA :
* ICADE SANTÉ ANNONCE L'APPROBATION DE SON DOCUMENT D'ENREGISTREMENT PAR L'AMF ET FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS UNE INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
* ICADE SANTÉ ENVISAGE UNE IPO SUR EURONEXT PARIS, LAQUELLE INCLURA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 800 MILLIONS D'EUROS AUX FINS NOTAMMENT DE FINANCER SON PLAN D'INVESTISSEMENT DE 3 MILLIARDS D'EUROS SUR LA PÉRIODE DE 2021 À 2025
* ICADE, QUI DÉTIENT ACTUELLEMENT 58,3% D'ICADE SANTÉ, ENTEND RESTER L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIÉTÉ APRÈS L'INTRODUCTION EN BOURSE
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À L'HORIZON 2021-2025 : PLAN D'INVESTISSEMENT DE 3 MILLIARDS D'EUROS JUSQU'EN 2025
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À L'HORIZON 2021-2025 : PIPELINE DE PROJETS LANCÉS OU À ENGAGER POUR 489 MILLIONS D'EUROS
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À L'HORIZON 2021-2025 : ACQUISITIONS QUI FONT L'OBJET D'ACCORDS D'EXCLUSIVITÉ POUR ENVIRON 350 MILLIONS D'EUROS
* PERSPECTIVES POST-INTRODUCTION EN BOURSE À L'HORIZON 2021-2025 : AUTRES OPPORTUNITÉS À L'ÉTUDE POUR UN MONTANT COMPRIS ENTRE 600 MILLIONS ET 1 MILLIARD D'EUROS
* PERSPECTIVES POUR 2025 : INVESTISSEMENTS ANNUELS MOYENS D'ENVIRON 600 MILLIONS D'EUROS, DONT 450 À 500 MILLIONS D'EUROS EN 2021
* PERSPECTIVES POUR 2025 : RÉSULTAT NET RÉCURRENT EPRA EN PROGRESSION ANNUELLE MOYENNE D'ENVIRON +6%
* PERSPECTIVES POUR 2025 : RATIO DE COÛTS EPRA D'ENVIRON 9% À 10% POUR LA PÉRIODE
* PERSPECTIVES POUR 2025 : RATIO LOAN-TO-VALUE CIBLE D'ENVIRON 40% À 42%
* PERSPECTIVES POUR 2025 : POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION MINIMUM DE 85%
Texte original : https://bit.ly/3A58wUg Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA
(Gdansk Newsroom)
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