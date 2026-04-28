Après ses trimestriels Novartis est en repli, Oddo BHF reste à neutre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:57
Dans le détail, les revenus du laboratoire suisse ont reculé de 5% à taux de change constants, pour s'établir à 13,113 milliards de dollars, soit 2% sous les attentes du consensus. Oddo BHF relève que ce résultat s'explique par des ventes plus faibles que prévu pour l'Entresto (cardiologie) qui ont été lourdement impactées par les génériques aux Etats-Unis (-46%), ainsi que par des réductions tarifaires plus importantes qu'escomptées sur le Cosentyx (dermatologie), dont les ventes se sont affaissées de 2.
Parmi les éléments positifs, Oddo BHF apprécie la hausse de 55% du Kisqali dans le cancer du sein, et du Leqvio en cardiologie ( 69%). Ces deux traitements ont affiché des performances supérieures aux attentes, portées respectivement par leur utilisation dans les stades précoces du cancer du sein et par la demande en Chine.
En ce qui concerne le résultat opérationnel ajusté, il a atteint 4,897 milliards de dollars, en baisse de 14% à change constant, soit 5% sous les attentes du consensus. Il a, là aussi, été pénalisé par l'impact des génériques.
Le géant pharmaceutique a néanmoins confirmé ses objectifs financiers annuels, malgré ce premier trimestre décevant.
Les analystes d'Oddo BHF tablent sur un second semestre plus robuste, grâce à une base de comparaison plus favorable et à la solide performance des médicaments récemment lancées et des produits phares en oncologie, dermatologie, maladies rares et cardiologie. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le laboratoire suisse vise une croissance de ses ventes nettes dans le bas de la fourchette à un chiffre, quant au résultat opérationnel de base, il est attendu en recul dans le bas de la fourchette à un chiffre.
Oddo BHF reste à neutre sur le titre Novartis, avec une cible de cours de 110 francs suisses.
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