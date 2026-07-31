Après Microsoft, au tour d'Amazon d'enthousiasmer Wall Street

Après Microsoft jeudi, c'est au tour d'Amazon d'être acclamé à la suite de la publication de ses résultats du 2e trimestre, avec une envolée de 15% de son action vers 271 USD. Au-delà de bénéfices et de revenus supérieurs aux attentes, le groupe enthousiasme surtout par le dynamisme de sa division de cloud AWS, ainsi que par des explications rassurantes sur la rentabilité attendue de ses investissements massifs dans l'IA.

Le géant technologique a dévoilé jeudi soir un BPA de 5,75 USD au titre du trimestre écoulé, à comparer à 1,68 USD un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel en hausse de 43% à 27,5 MdsUSD, un niveau "bien au-dessus des attentes même après des éléments exceptionnels défavorables de 1,2 MdUSD", selon Wedbush.

Lui aussi supérieur aux attentes, à 200,6 MdsUSD, le chiffre d'affaires a augmenté de 20% en comparaison annuelle, avec des progressions dans le commerce en ligne en Amérique du Nord ( 16%) et à l'international ( 15%), mais surtout un bond de 37% pour sa filiale de services de cloud Amazon Web Services (AWS).

Atteignant 42,2 MdsUSD, les revenus d'AWS ont nettement dépassé les attentes des analystes, qui ne tablaient en moyenne que sur une progression de 31,2%. Ils ont ainsi fortement accéléré pour afficher leur plus forte croissance en 18 trimestres.

Cette performance supérieure aux attentes de son activité de cloud, portée par la forte demande en intelligence artificielle, renforce l'idée que les investissements massifs du groupe dans les infrastructures commencent à porter leurs fruits.

Des prévisions trimestrielles supérieures aux attentes, selon Wedbush

Pour le 3e trimestre 2026, Amazon indique viser un résultat opérationnel entre 22,5 MdsUSD et 26,5 MdsUSD, contre 17,4 MdsUSD au 3e trimestre 2025, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 197 MdsUSD et 202 MdsUSD, soit une croissance de 9% à 12%.

Le groupe précise qu'en excluant l'impact du Prime Day en 2025 et en 2026, la croissance annuelle du 3e trimestre 2026 serait supérieure d'environ 400 points de base. Cette prévision intègre un impact défavorable d'environ 80 points de base lié aux taux de change.

"Bien que les prévisions pour le 3e trimestre soient ressorties en deçà des estimations des analystes sell-side, elles ont dépassé les attentes des investisseurs une fois pris en compte le décalage du Prime Day", estime néanmoins Wedbush.

"A nos yeux, la solide performance du 2e trimestre confère également un caractère prudent à ces prévisions. Ce trimestre a marqué la surprise la plus nette parmi les hyperscalers que nous suivons, bien que les résultats de Microsoft aient été globalement comparables", ajoute le broker.

Des précisions utiles sur le ROIC des investissements dans l'IA

Wedbush souligne aussi que la direction a fourni les explications les plus détaillées sur la manière dont elle compte générer un retour sur capital investi (ROIC) à partir de ses dépenses d'investissement (capex), dont les prévisions ont une nouvelle fois été relevées.

En effet, Amazon anticipe désormais des dépenses d'investissement (capex) de 220 MdsUSD pour 2026, contre une prévision de 200 MdsUSD trois mois plus tôt, une augmentation principalement portée par des coûts de mémoire plus élevés.

"Concernant les perspectives de ROIC, la direction a décrit très précisément la voie vers des rendements positifs au cours des prochaines années, sous réserve du maintien de la demande", met en avant Wedbush.

Ce dernier rapporte que la construction d'un centre de données prend environ deux ans, mais que celui-ci génère des revenus dès son ouverture et peut rester rentable pendant plus de 30 ans sans nécessiter de nouveaux investissements initiaux.

"Les serveurs et les équipements réseau, achetés au plus près du moment où la capacité est nécessaire, atteignent le seuil de rentabilité en moins de trois ans en moyenne et ont une durée de vie utile de cinq à six ans", poursuit-il.

Selon l'intermédiaire, la plupart des capacités d'IA sont contractuellement engagées pour des périodes d'au moins cinq ans, ce qui implique plusieurs années de génération de FCF élevés sur ces équipements, même après l'atteinte du seuil de rentabilité.