Soutenir les entreprises engagées dans la transition énergétique et dans la protection de l'environnement est plus que jamais crucial. Les stratégies environnementales de BNP Paribas Asset Management, gérées par Ulrik Fugmann et Edward Lees, qui ont enregistré en 2020 un grand succès avec BNP Paribas Energy Transition, s'enrichissent avec le fonds « EARTH ».

En 2020, la performance absolue de BNP Paribas Energy Transition s'est élevée à +164,57% [1]. Les co-gérants de ce fonds, Ulrik Fugmann et Edward Lees, sont de retour avec un nouveau fonds, dans un univers d'investissement élargi, géré dans le même esprit mais avec une approche long-short. Le fonds BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic (« EARTH ») est positionné à la fois sur la transition énergétique et sur la protection de l'environnement.

Dans un monde encore marqué par les conséquences de la pandémie, ces thèmes ont retenu l'attention des investisseurs. En six mois, le fonds a déjà récolté plus de 250 millions de dollars [2].

Aux sources d'alpha mises en œuvre avec succès dans la stratégie BNP Paribas Energy Transition (recherche thématique, top-down macro, sectorielle et réglementaire avec une analyse fondamentale des sociétés, complétée par des modèles quantitatifs propriétaires pour la construction de portefeuille, la gestion des risques), s'ajoute pour EARTH une approche long-short qui permet de soutenir les entreprises engagées dans ces domaines en affinant notre sélection.

Il est plus évident que jamais, que la finance a un grand rôle à jouer pour créer un impact environnemental positif. Le changement climatique et la croissance démographique entraînent une consommation accrue d'énergie, de nourriture, d'eau et de matières premières, rendant nécessaire un changement dans nos habitudes au cours des prochaines décennies. BNP Paribas Asset Management estime que les entreprises participant à la transition vers des pratiques environnementales durables offriront un potentiel de croissance attractif et devraient rester soutenu à long terme par les politiques publiques, l'amélioration de la technologie, la demande des consommateurs et les préférences des investisseurs.

Comme l'ensemble de la gamme de non fonds, BNP Paribas EARTH prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. BNP Paribas EARTH est aligné avec les 8 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies qui se rapportent à la transition du système énergétique mondiale. L'objectif est d'investir dans des entreprises qui cherchent à avoir un impact bénéfique sur l'environnement et à atteindre un bilan carbone positif.

Edward Lees, co-gérant de EARTH, commente :

"Nous sommes convaincus que les entreprises positionnées pour répondre aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés surperformeront celles qui n'agissent pas ou pire, qui aggravent la situation. Ces dernières seront de plus en plus exposés au risque d'avoir des actifs délaissés (stranded assets). Pendant ce temps, alors que la croissance démographique stimule la demande de nourriture, d'eau et d'énergie, et provoque une augmentation des émissions de CO2, de la production de déchets et de l'utilisation de l'eau, les investissements pour répondre à ces besoins d'une manière responsable pourraient s'élever à des milliers de milliards de dollars par an et seront de plus en plus encouragés par les pouvoirs publics. ».

Ulrik Fugmann, co-gérant de EARTH, ajoute :

« Le fonds EARTH s'appuie sur notre expérience de longue date en tant qu'équipe d'investissement et sur les capacités éprouvées de BNPP AM. Le fonds offre à nos investisseurs un accès à l'investissement durable dans un cadre long/short innovant, leur permettant de bénéficier de changements positifs tant dans les secteurs à forte ou à faible intensité de carbone, dans le but de générer des rendements absolus à long terme tout en réduisant le risque en période de baisse des marchés. »

[1] Source BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Energy Transition a généré un rendement de 164,57% entre le 01/01/20 et le 31/12/20, contre un rendement de 6,65% pour l'indice MSCI AC World (EUR) NR.

Les performances calendaires en euros, nette de frais pour 2016 :34,60%, pour 2017 : -13,91%, pour 2018 : -19,37%, pour 2019 : 4,44% et pour 2020 : 164,57%. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

[2] Source BNP Paribas Asset Management, le 03/02/2021, VL du fonds a 252,811 Millions USD

Informations complémentaires

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site www.bnpparibas-am.com.