Après le Chili, LFDE regardera d'autres marchés en Amérique latine

(NEWSManagers.com) - Mathias Blandin, responsable de la péninsule ibérique au sein de La Financière de l'Echiquier (LFDE), est revenu sur les plans d'expansion de la société de gestion en Amérique latine pour le média anglophone de l'Agefi, Asset News.

LFDE s'est lancé à la conquête du marché latino-américain début février, et plus particulièrement du marché chilien à travers un partenariat avec le tierce-partie marketeur Unicorn Strategic Partners. Au Chili, le gestionnaire va dans un premier temps viser les institutionnels avant de probablement s'intéresser à la clientèle des family-offices et clients fortunés dans un second temps. Mathias Blandin a indiqué à Asset News que d'autres territoires pourraient être explorés par la firme.

" Union Strategic Partners couvre l'ensemble du marché latino-américain donc nous verrons comme cela se passe pour nous au Chili et à partir de là, nous pourrons envisager de distribuer nos fonds dans d'autres pays d'Amérique latine. Peut-être la Colombie et le Pérou seront les prochains sur la liste mais ces marchés demeurent encore petits en termes d'encours," dit Mathias Blandin.

A propos du Brésil, considéré comme le plus grand marché d'Amérique latine, le responsable de la péninsule ibérique chez LFDE souligne que pénétrer le marché brésilien est plus compliqué car cela requiert une présence permanente sur le terrain.