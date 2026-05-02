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Après la faillite de Spirit, Sean Duffy estime qu'il n'est pas nécessaire de renflouer les compagnies aériennes à bas prix
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Airlines for America, paragraphes 10 et 11) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré samedi qu'il ne pensait pas que le gouvernement devait renflouer les compagnies aériennes à bas prix qui ont sollicité une aide publique de 2,5 milliards de dollars en raison des prix élevés du kérosène.

“Je dirais qu'à ce stade, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Elles ont accès à des liquidités. Si elles souhaitent s'adresser au gouvernement américain, nous serions un prêteur de dernier recours. Si elles peuvent trouver des fonds sur les marchés privés, je pense que c'est mieux pour elles”, a déclaré Sean Duffy lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Newark après la faillite de la compagnie low-cost Spirit Airlines.

Il a ajouté que la perspective d’un sauvetage de Spirit était considérée par certaines autres compagnies aériennes comme une opportunité d’obtenir des fonds “non pas nécessairement en fonction de leurs besoins, mais en fonction de l’opportunité”.

Lundi, un groupe de compagnies aériennes low-cost américaines, dont Frontier ULCC.O et Avelo, a déclaré avoir proposé d’échanger des bons de souscription convertibles en participations contre une aide de 2,5 milliards de dollars du gouvernement américain.

L'Association of Value Airlines a confirmé avoir demandé à l'administration du président Donald Trump de créer une réserve de liquidités de 2,5 milliards de dollars, destinée exclusivement à compenser les surcoûts de carburant “en tant que mesure nécessaire et ciblée visant à stabiliser les opérations et à maintenir des tarifs aériens abordables pendant cette période de volatilité”.

Elle a également demandé au Congrès de suspendre la taxe fédérale d'accise de 7,5 % sur les billets d'avion et la taxe de 5,30 dollars par segment. La suppression de ces taxes compenserait environ un tiers de la hausse des coûts liée à l'augmentation du prix du kérosène.

Cette proposition met en évidence l’une des conséquences imprévues de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran: une flambée des prix du kérosène qui a pratiquement doublé les coûts, réduisant les marges et poussant les compagnies aériennes les plus fragiles au bord du gouffre.

Les dirigeants de plusieurs compagnies aériennes à bas prix ont rencontré Sean Duffy et le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), Bryan Bedford, à Washington la semaine dernière pour discuter de cette proposition.

Le groupe est parvenu à ce chiffre de 2,5 milliards de dollars en estimant le surcoût prévu pour le kérosène cette année par rapport aux prévisions antérieures.

Airlines for America, qui représente les principales compagnies aériennes américaines de transport de passagers, s'est opposée à un plan de sauvetage pour les compagnies low-cost, affirmant que “l'intervention du gouvernement en faveur de ces compagnies pénaliserait les autres compagnies qui ont pris des mesures d'autogestion pour faire face à la hausse des coûts et récompenserait celles qui n'ont pas pris ces décisions difficiles. Ce n'est pas une situation équitable.”

Le groupe a ajouté qu’à long terme, le maintien en activité d’entreprises incapables de couvrir leur coût du capital nuisait à la concurrence et aux consommateurs, car cela rendait plus difficile pour les autres compagnies aériennes d’être compétitives et d’attirer des capitaux du secteur privé.

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