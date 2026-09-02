Après la chute de SES, les analystes veulent croire au redressement

(Zonebourse.com) - Le titre a perdu quasiment la moitié de sa valeur en l'espace de trois mois, et évolue à mi-séance autour des 4,5 euros (-2,7%). Chez les analystes, Utsav Sinha, qui suit le dossier chez AlphaValue, juge la réaction du marché excessive, tandis que Berenberg réitère sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours. Malgré des performances encore fragiles et la concurrence de Starlink, les deux sociétés de recherche continuent de miser sur le potentiel à long terme de l'opérateur satellitaire.

Pour AlphaValue, la contraction du titre est clairement excessive, d'autant que SES a maintenu ses objectifs pour l'exercice 2026 en dépit d'un léger écart avec les attentes au troisième trimestre (certains contrats ayant simplement été décalés). L'analyste rappelle toutefois qu'une partie de la hausse antérieure du titre reposait sur un effet de momentum autour de l'introduction en Bourse de Starlink, désormais dissipé.

Selon AlphaValue, SES reste un dossier de redressement nécessitant un horizon d'investissement long, entre l'intégration d'Intelsat, la réduction progressive du levier financier et les investissements dans les satellites en orbite terrestre moyenne (MEO).

Berenberg relève son objectif

Cette vision favorable est aussi partagée par les analystes de Berenberg qui ont réitéré ces dernières heures leur recommandation "achat", assortie d'un objectif de cours relevé de 9,1 à 10,4 euros. Le broker abaisse pourtant de 4% à 7% ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026-2028 et de 2% à 6% celles d'EBITDA après un deuxième trimestre plus faible qu'attendu.

Cette révision de l'objectif s'explique notamment par les 3,2 milliards d'euros de produit net que Berenberg estime que SES pourrait tirer de la libération de fréquences de la bande C aux Etats-Unis, soit plus de 8 euros par action, ainsi que par une contribution au financement d'IRIS² ramenée à 1,35 milliard d'euros, contre 1,8 milliard anticipé auparavant.

Le défi de Starlink

AlphaValue estime néanmoins que SES doit encore démontrer la pertinence de ses satellites MEO face aux constellations en orbite basse (LEO) et accélérer dans les Réseaux pour compenser le déclin du segment Médias. Un constat également dressé par Berenberg, qui rapporte que la vidéo représente désormais moins de 40% des revenus et mise aussi sur la croissance des Réseaux pour compenser son recul structurel.

AlphaValue table sur une stabilisation de SES d'ici un an, soutenue notamment par les communications de défense et les services internet dans l'aviation et le maritime. L'analyste estime également la génération de trésorerie suffisante pour préserver le dividende et considère que la réduction de l'endettement devrait favoriser une revalorisation progressive du titre.

La journée investisseurs prévue en décembre 2026 pourrait constituer un prochain catalyseur.

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