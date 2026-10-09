Après l'échec du SCAF, l'Allemagne courtisée par l'alliance "GCAP"

Après le retentissant échec du programme SCAF qui visait à doter Paris et Berlin d'un avion de chasse commun, Berlin pourrait rebondir du côté de l'alliance britanno-italo-japonaise qui se bâtit autour de GCAP (Global Combat Air Programme).

Associés depuis 2022 autour du programme GCAP , le Royaume-Uni (via BAE Systems), l'Italie (via Leonardo) et le Japon (via Mitsubishi Heavy Industries) pourraient ouvrir la porte de leur alliance à Berlin, qui se retrouve bredouille après l'échec du SCAF, victime des dissensions entre Dassault Aviation et Airbus.

En effet, à la suite d'une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Andy Burnham s'est déclaré ouvert à l'idée que l'Allemagne rejoigne le programme.

Chez Jefferies, on rappelle que l'intégration de l'Allemagne en tant que nouveau partenaire pourrait toutefois compromettre le calendrier de développement du programme, notamment celui du démonstrateur prévu pour 2027.

De plus, "les négociations sur la répartition des tâches s'annonceraient complexes ; il est donc difficile, à ce stade, de désigner les gagnants ou les perdants parmi les entreprises que nous suivons", poursuit Chloé Lemarie, l'analyste en charge du dossier.

Si l'Italie s'est déjà montrée favorable à l'intégration de nouveaux partenaires pour partager les coûts, le Japon est confronté à la nécessité d'entamer le retrait de ses chasseurs F-2 aux alentours de 2035, date visée pour le premier vol du GCAP, rappelle Jefferies qui confirme sa note conserver sur BAE Systems et "achat" sur Leonardo.