Après l'échec de Trump, une éclaircie inattendue mais salvatrice pour les marchés

Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur progression jeudi matin dans un contexte de reflux des incertitudes politiques aux Etats-Unis suite à la victoire écrasante des Démocrates au Congrès américain, un dénouement qui améliore significativement la visibilité des marchés en cette fin d'année.

A en croire l'évolution des contrats à terme, l'indice CAC 40 se dirige vers un début de séance en hausse de 0,8%, le DAX est attendu sur une progression de 0,4% à Francfort tandis que l'Euro STOXX 50 affiche une progression théorique plus modeste, de l'ordre de 0,2%.

En reprenant près de 2% à 8 177,9 points hier, soit sa meilleure performance depuis le mois d'août, le CAC est revenu à des plus hauts de quasiment deux mois, effaçant au passage les pertes accumulées pendant l'épisode de stress qui avait entouré l'évolution de la dette française.

Le DAX allemand n'est pas en reste: en s'adjugeant plus de 2,2% mercredi soir, pour s'établir bien au-delà du seuil psychologique des 26 000 points, l'indice s'est ouvert la voie à un rally de fin d'année qui pourrait bien le porter vers de nouveaux plus hauts historiques au vu de la conjoncture porteuse qui soutient actuellement la première économie d'Europe.

"Après avoir passé des semaines à s'inquiéter sur l'inflation, la hausse des rendements obligataires et la géopolitique, les investisseurs retrouvent enfin un peu d'appétit pour le risque dans la foulée des résultats des midterms", constate sobrement Andreas Lipkow, le responsable de l'analyse marché chez CMC Markets.

De fait, les intervenants espèrent que rééquilibrage des forces politiques à Washington se traduira par une plus grande discipline budgétaire, apaisant du même coup les craintes ayant trait à la trajectoire de la dette publique et au niveau durablement élevé des taux longs américains.

Des espoirs dans le Golfe

Une dynamique plus favorable semble par ailleurs se dessiner au Moyen-Orient, les opérateurs faisant le pari qu'un influence accrue du camp démocrate finira par favoriser une désescalade des tensions dans la région.

Il est vrai qu'un repli durable des cours de l'énergie permettrait non seulement de juguler les pressions inflationnistes, mais aussi d'éclaircir les perspectives de résultats des entreprises dans plusieurs pans de l'économie.

Cerise sur le gâteau, une telle accalmie aurait pour effet d'offrir, par ricochet, une plus grande marge de de manoeuvre aux grandes banques centrales dans la conduite de leur politique monétaire, qui était jusqu'ici contrainte par la persistance des tensions sur les prix.

Sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole accélèrent leur progression jeudi matin, le Brent reculant de 0,7% à 94 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,2% à 87 dollars.

"Pour les marchés d'actions, ce double effet kiss-cool - caractérisé par des coûts qui se détendent et un risque de hausses de taux qui s'éloigne - constitue tout bonnement le scénario idéal", souligne Andreas Lipkow.

Le mouvement de rotation se confirme

A ce titre, la tendance positive en Europe a largement été tirée par les compartiments cycliques hier, à commencer par le secteur de la consommation non-essentielle ( 3,8%), qui bénéficie d'une perspective d'un repli des coûts de l'essence de bon augure pour le pouvoir d'achat des ménages.

Autre élément de soutien pour les places financières : la nette rotation sectorielle qui s'est amorcée au cours des dernières séances.

Le marché s'est en effet désengagé des grands bénéficiaires de l'essor de l'intelligence artificielle (IA) au profit de valeurs plus cycliques, jusqu'ici délaissées par les gérants.

Si les fleurons de la tech et de l'IA - aux valorisations jugées particulièrement tendues - ont parfois accusé de sévères corrections ces dernies temps, leurs pertes ont été plus que compensées par le retour en grâce d'autres secteurs plus traditionnels, assurant une assise plus large et certainement plus saine au redressement des marchés.

Dans le même temps, certains acteurs de la tech qui étaient particulièrement prisés jusqu'ici commencent à retrouver des niveaux de valorisation attractifs suite à leur récente correction. Si les flux acheteurs devaient de nouveau converger vers ces titres, le scénario du déclenchement d'un prochain rally de fin d'année s'en trouverait indéniablement crédibilisé.

La BoE en embuscade à la veille de l'emploi US

Une certaine prudence pourrait néanmoins s'imposer dans l'immédiat, à la veille de la publication de données d'emploi toujours aussi cruciales afin de déterminer la trajectoire des taux américains.

Ces données feront l'objet d'une attention d'autant plus particulière que les créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en octobre sont ressorties au-delà des attentes, selon l'enquête ADP publiée mercredi.

Alors que Wall Street a signé une progression spectaculaire hier ( 3% pour le Dow Jones), les contrats à terme préfigurent d'ailleurs une ouverture plus contrastée Outre-Atlantique ce jeudi.

Une certain attentisme pourrait également être de mise avec l'imminence de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), prévue à la mi-journée.

La grande majorité des observateurs d'attendent à ce que l'institution relève son taux directeur, mais les investisseurs seront surtout à l'affût de tout indice sur l'évolution possible de la politique monétaire britannique au cours des prochains mois, dans un contexte compliqué mêlant reprise de l'activité, un marché du travail plus tendu que prévu et une inflation toujours forte.