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Après l'assaut de Frasers, Hugo Boss met fin à ses rachats d'actions
information fournie par AOF 02/09/2026 à 09:52
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(Zonebourse.com) - Hugo Boss a annoncé mercredi que son directoire avait décidé de mettre un terme au programme de rachat d'actions qui avait débuté la semaine passée et qui devait initialement se poursuivre jusqu'au 8 septembre.

Dans un communiqué, le groupe de prêt-à-porter allemand justifie sa décision par l'officialisation, hier, de la volonté de Frasers Group, son principal actionnaire, d'accroître encore sa participation au capital afin de dépasser le seuil des 50% des actions et des droits de vote.

Il invoque également l'intention manifestée par le distributeur britannique de réévaluer son soutien envers Stephan Sturm, l'actuel président du conseil de surveillance.

Entre le 24 août et le 1er septembre, Hugo Boss indique avoir racheté un total de 124 044 actions, pour un montant total d'environ 4,8 millions d'euros.

Un bilan loin des objectifs

L'enveloppe initiale de son programme de rachat de titres devait porter sur un montant pouvant atteindre 200 millions d'euros.

Dans son communiqué, le groupe de Metzingen précise que l'arrêt du plan ne reflète en aucun cas un changement quant à la confiance affichée par son équipe de direction dans la stratégie actuellement mise en oeuvre par la société ou dans son potentiel de création de valeur sur le long terme.

Le directoire prévoit d'ailleurs d'étudier de nouveau l'opportunité de lancer un programme de rachat d'actions en temps voulu.

A la Bourse de Francfort, le titre Hugo Boss grappillait moins de 0,1% autour de 39 euros mercredi matin dans les premiers échanges.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 09:52:00.

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