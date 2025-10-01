La Commission européenne va proposer d'augmenter fortement les droits de douane pour protéger l'acier européen

Les fabricants européens ont vu leurs marges s'effondrer, face à l'afflux en Europe d'importantes quantités d'acier venues de Chine.

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Pour protéger la production d'acier européenne, en grande difficulté, la Commission européenne va proposer d'élargir et augmenter fortement les droits de douane appliqués aux importations et doit présenter mardi prochaine une nouvelle mesure de sauvegarde pour le secteur.

Le vice-président de l'exécutif européen, Stéphane Séjourné, a dressé les grandes lignes de ce nouveau dispositif devant des représentants de la filière, réunis mercredi à Bruxelles par des organisations du secteur, selon des participants à la rencontre.

La nouvelle "clause de sauvegarde" préparée par Bruxelles inclura la réduction de "près de moitié" des quotas d'acier étranger qui peuvent être importés dans l'UE sans surtaxe , ont rapporté ces participants. En outre, les droits de douane sur l'acier, actuellement fixés à 25%, seront augmentés "significativement", dans des proportions similaires à ce qu'on fait les États-Unis ou le Canada. Enfin, la mesure ne sera pas temporaire, contrairement au dispositif de protection actuel.

Il s'agira ainsi de la clause "la plus robuste jamais présentée", a assuré Stéphane Séjourné aux représentants du secteur européen de l'acier. Le temps presse car l'acier, à l'instar d'autres filières industrielles comme l'automobile, traverse une très mauvaise passe.

Les fabricants européens ont vu leurs marges s'effondrer, face à l'afflux en Europe d' importantes quantités d'acier venues de Chine . C'est la conséquence d'une forte surcapacité des usines de ce pays, un phénomène qui tire les prix vers le bas sur le marché mondial.

La Chine à l'origine de la moitié de la production mondiale

L'an dernier, la Chine a produit à elle seule plus de 1.000 millions de tonnes d'acier , soit plus de la moitié de la production mondiale.

Les pays européens arrivent loin derrière : l'Allemagne en a produit 37 millions, l'Espagne 12 et la France moins de 11 , selon les statistiques de l'organisation professionnelle World Steel.

Parallèlement, les coûts des sidérurgistes européens ont grimpé en raison de la flambée des prix de l'énergie. Une conjonction de facteurs redoutable pour ArcelorMittal, ThyssenKrupp et consorts, alors qu'ils doivent investir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs usines.

ArcelorMittal, deuxième producteur mondial d'acier, a ainsi suspendu ses projets d'investissement de décarbonation du plus grand haut-fourneau européen à Dunkerque (pour 1,8 milliard d'euros) dans l'attente de mesures d'aides. Il a aussi annoncé la suppression de quelque 600 postes dans sept sites du nord de la France.

L'UE avait déjà mis en place en 2019 un dispositif appelé clause de sauvegarde pour protéger la production d'acier européenne. Mais ce dispositif, prolongé en 2024, expire mi-2026 et est jugé insuffisant par les industriels qui sonnent l'alarme depuis plusieurs mois.

Comme les sidérurgistes n'hésitent pas à le rappeler, ce dossier est hautement symbolique pour l'avenir industriel de l'Europe. La construction européenne a démarré, dans les années 1950, avec la mise en commun du charbon et de l'acier , les deux filières qui furent le moteur de la reconstruction après-guerre.