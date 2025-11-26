 Aller au contenu principal
Après des comptes annuels en amélioration, Aramis Group est très prudent pour 2025-2026
information fournie par AOF 26/11/2025 à 18:20

(AOF) - Sur l'exercice 2024-2025, Aramis Group a vu son Ebitda ajusté bondir de 34% à 67,8 millions d'euros. Le résultat net a quant à lui été multiplié par quatre pour atteindre 19,9 millions d'euros. Le bénéfice net a été soutenu par une baisse de l'endettement financier, des charges financières sur dettes de locations. Enfin, le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de 6%, à 2,38 milliards d'euros.Enfin, le leader européen de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux particuliers a vu son total de volumes de véhicules B2C vendus progresser de 6,1%, à 119 109 unités.

Toutefois, pour 2026, ce dernier est attendu en baisse à 115 000 unités, tandis que l'Ebitda ajusté devrait être également en repli puisqu'il est prévu à au moins 55 millions d'euros, contre 67,8 millions sur l'exercice 2024-2025.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARAMIS GROUP
5,6600 EUR Euronext Paris -2,25%
