Après avoir remporté une victoire judiciaire, Bayer crée une nouvelle entité, Ruveon, dédiée au Roundup aux États-Unis

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Bayer BAYGn.DE a annoncé jeudi qu’elle regroupait ses activités américaines liées au Roundup au sein d’une nouvelle entité baptisée Ruveon, moins d’une semaine après une victoire juridique majeure qui a permis de bloquer des milliers de poursuites judiciaires intentées devant des tribunaux d’État concernant cet herbicide.

Cette nouvelle division restera une entité de Bayer et supervisera tous les aspects des ventes de Roundup aux États-Unis, dont le principal ingrédient est le glyphosate, y compris la tarification, la production et la logistique, a précisé le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand.

Bayer a acquis Roundup dans le cadre de son rachat, pour 63 milliards de dollars, de la société agrochimique Monsanto en 2018, une opération qui s’est transformée en un lourd fardeau en raison des poursuites judiciaires accusant Bayer de ne pas avoir averti les utilisateurs que le principe actif du Roundup provoque le cancer.

Bayer, seul fabricant américain de glyphosate, a déclaré que des décennies d’études avaient démontré que le principal ingrédient du Roundup était sans danger et ne provoquait pas de cancer.

La semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a donné raison à Bayer dans sa tentative de limiter les répercussions juridiques d’une affaire s’inscrivant dans le cadre d’un litige qui dure depuis des années concernant ce produit.

"Ruveon devrait devenir un acteur plus agile et mieux positionné sur son marché des produits de base, qui nécessite une approche spécialisée pour faire face à la dynamique concurrentielle", a déclaré Bayer dans un communiqué.

Bayer a ajouté que la consolidation de cette activité s’inscrivait dans le plan quinquennal de sa division Crop Science visant à stimuler la croissance, la résilience et la rentabilité.

Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré, à la suite de la décision rendue la semaine dernière, que Bayer "devrait parvenir à limiter efficacement son exposition au glyphosate dans le cadre des dispositions existantes", relevant ainsi leur recommandation de "conserver" à "acheter".