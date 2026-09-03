Après Air Liquide, Elliott serait aussi entré au capital de Deutsche Telekom

Le fonds activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans Deutsche Telekom, selon des sources concordantes obtenues par Bloomberg, le Financial Times et Reuters. Il souhaiterait notamment que le groupe renonce à une fusion avec T-Mobile US et privilégie d'autres leviers de création de valeur.

Elliott Investment Management aurait pris une participation dans Deutsche Telekom. Le montant exact de cet investissement n'a pas été précisé.

Selon Bloomberg, le fonds activiste estime que Deutsche Telekom devrait abandonner son projet de fusion potentielle avec T-Mobile US. Elliott préconiserait aussi des rachats d'actions plus importants. Le projet DT / T-Mobile US constituerait la plus importante fusion entre sociétés cotées jamais réalisée. Deutsche Telekom détient environ 54% de sa filiale, qui est aujourd'hui le principal moteur de bénéfices du groupe allemand.

En juillet, Semafor avait rapporté que ses dirigeants ne soutenaient plus le projet, en raison des inquiétudes des actionnaires et des risques réglementaires. Deutsche Telekom compte plus de 273 millions de clients mobiles et affiche une capitalisation boursière d'environ 157 milliards de dollars. T-Mobile US vaut de son côté près de 200 milliards de dollars en Bourse.

En début de semaine, le FT avait révélé qu'Elliott avait pris pied dans le capital d'Air Liquide.