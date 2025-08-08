Aprea Therapeutics Inc devrait afficher une perte de 74 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aprea Therapeutics Inc APRE.OQ APRE.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Aprea Therapeutics Inc est pour une perte de 74 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs de la biotechnologie et de la recherche médicale est également "Acheter"

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Aprea Therapeutics Inc est de 10,50 $, soit environ 84,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,65 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 17:43 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)