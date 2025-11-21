 Aller au contenu principal
Apport sous licence de la marque Pompadour à Vranken-Pommery Monopole
information fournie par AOF 21/11/2025 à 18:10

(AOF) - Le 1er octobre, Vranken-Pommery Monopole a fait le choix de retenir l’offre du groupe Lanson-BCC qui présentait plus d’intérêt que celle de la Compagnie Vranken pour la vente de la marque Heidsieck & Co Monopole. Afin de donner des moyens supplémentaires à Vranken-Pommery Monopole, de renforcer son développement commercial sur le segment premium, et de lui fournir un diviseur de charges, la Compagnie Vranken a pris la décision de lui apporter sous licence la marque Pompadour avec un début de commercialisation fin 2025. Vranken-Pommery Monopole conservera les stocks y afférents.

"Maison Pompadour est la première nouvelle Maison de Champagne du 21ème siècle", fait savoir dans un communiqué Vranken-Pommery Monopole.

Valeurs associées

LANSON-BCC
33,600 EUR Euronext Paris 0,00%
VRANKEN-POMMERY MO.
11,300 EUR Euronext Paris +0,89%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

