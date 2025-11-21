Apport sous licence de la marque Pompadour à Vranken-Pommery Monopole

(AOF) - Le 1er octobre, Vranken-Pommery Monopole a fait le choix de retenir l’offre du groupe Lanson-BCC qui présentait plus d’intérêt que celle de la Compagnie Vranken pour la vente de la marque Heidsieck & Co Monopole. Afin de donner des moyens supplémentaires à Vranken-Pommery Monopole, de renforcer son développement commercial sur le segment premium, et de lui fournir un diviseur de charges, la Compagnie Vranken a pris la décision de lui apporter sous licence la marque Pompadour avec un début de commercialisation fin 2025. Vranken-Pommery Monopole conservera les stocks y afférents.

"Maison Pompadour est la première nouvelle Maison de Champagne du 21ème siècle", fait savoir dans un communiqué Vranken-Pommery Monopole.