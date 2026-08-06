AppLovin : les bénéfices bondissent... mais les analystes attendaient mieux

Le spécialiste des technologies publicitaires a dévoilé un deuxième trimestre 2026 marqué par une forte accélération de sa rentabilité. Pas de quoi impressionner les investisseurs qui s'attendaient à mieux et sanctionnent durement le titre : celui-ci recule de 20% à Wall Street.

AppLovin a enregistré un bénéfice net publié de 1,267 MdUSD au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, en hausse de 55% sur un an et en ligne avec le consensus S&P (1,271 MdUSD). Le bénéfice par action (BPA) dilué publié a atteint 3,76 USD, contre 2,39 USD un an plus tôt et le chiffre d'affaires a progressé de 53% pour atteindre 1,924 MdUSD, reflétant la poursuite de la forte dynamique de la plateforme publicitaire du groupe.

L'EBITDA ajusté a grimpé de 58% à 1,614 MdUSD, avec une marge de 84%, contre 81% un an plus tôt.

Enfin, pour le troisième trimestre 2026, AppLovin prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,055 et 2,085 MdsUSD, ainsi qu'un EBITDA ajusté compris entre 1,710 et 1,740 MdUSD, correspondant à une marge d'EBITDA ajusté de 83%.

Trois analystes abaissent leur cible

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 700 à 550 USD.

L'analyste juge le CA décevant, inférieur à ses propres attentes, et estime que l'absence d'amélioration majeure du modèle publicitaire a pesé sur la croissance du gaming. Les prévisions du troisième trimestre, qui tablent sur une progression séquentielle de 7 à 8%, restent également en deçà des anticipations initiales.

L'analyste considère néanmoins que les nouveaux partenariats de distribution devraient soutenir la croissance à moyen terme.

De son côté, Wedbush confirme son conseil "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 640 à 610 USD. L'analyste évoque lui aussi un CA trimestriel décevant ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1,614 MdUSD inférieur à son estimation de 1,663 MdUSD. Les prévisions du troisième trimestre sont également jugées prudentes, avec un chiffre d'affaires attendu entre 2,055 et 2,085 MdsUSD, inférieur aux 2,129 MdsUSD précédemment anticipés. Selon le broker, la faiblesse provient essentiellement du calendrier des mises à jour du modèle d'IA plutôt que d'un ralentissement de la demande. Il souligne que la croissance du gaming demeure supérieure à 20%, que l'avantage compétitif de la plateforme reste intact et que l'objectif de croissance de long terme d'au moins 30% est confirmé.

Enfin, sans surprise, Needham reste aussi à l'achat tout en abaissant sa cible de cours de 700 à 500 USD. Le courtier est lui aussi déçu par les chiffres publiés et évoque un trimestre qui n'a pas atteint le haut de la fourchette de guidance. Selon lui, les objectifs du troisième trimestre restent néanmoins atteignables : une bonne saison des fêtes, associée aux récentes améliorations du modèle publicitaire, pourrait permettre au groupe de retrouver progressivement sa prime de valorisation.