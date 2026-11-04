AppLovin en forte hausse après l'annonce d'un bénéfice en hausse au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Le titre de la plateforme marketing AppLovin APP.O a bondi de près de 22 % pour atteindre 326 dollars lors des échanges après clôture, grâce à une hausse de son bénéfice au troisième trimestre
** APP affiche un résultat net de 1,44 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 836 millions de dollars un an plus tôt
** Le chiffre d'affaires d'APP au troisième trimestre a bondi de 55 % pour atteindre 2,19 milliards de dollars
** 26 des 33 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, sept la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 440 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, l'action APP affichait une baisse de 59 % depuis le début de l'année
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