Applovin augmente alors que Deutsche Bank initie une couverture avec une note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions d'Applovin APP.O augmentent de 1,7 % à 562,25 $ mercredi, après que les analystes de Deutsche Bank ont commencé à les couvrir avec une note d'"achat"

** APP est sur le point de mettre fin à trois séances consécutives de pertes

** AppLovin est l'acteur dominant dans l'espace publicitaire d'acquisition d'utilisateurs de jeux mobiles, avec ~80% de part de marché du côté de l'offre et plus de 55% du côté de la demande. APP a construit la meilleure technologie publicitaire de sa catégorie qui devient plus performante à mesure que l'entreprise s'agrandit", a déclaré Ben Black, analyste à la Deutsche Bank

** Deutsche Bank a fixé le PT d'APP à 705 $

** Parmi les 27 analystes qui couvrent APP, la note moyenne est "acheter" et la prévision médiane est de 673,50 $

** APP est en hausse de 72,8 % depuis le début de l'année, contre 17,8 % pour l'indice composite NASDAQ