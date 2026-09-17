Applied Materials va investir 5 milliards de dollars en Inde alors que s'ouvre l'événement phare de Modi dédié aux puces électroniques

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par Munsif Vengattil

Applied Materials

AMAT.O va investir 5 milliards de dollars en Inde au cours de la prochaine décennie afin de renforcer sa présence dans le pays, a annoncé jeudi le fabricant américain d’équipements pour semi-conducteurs lors de la conférence SEMICON India, la conférence phare du pays sur les puces électroniques.

L’Inde a mis en avant ses ambitions dans le domaine des semi-conducteurs lors de cet événement de trois jours organisé à New Delhi, qui couvre les matériaux, la conception, la fabrication et le conditionnement des puces, et qui a attiré plus de 600 entreprises et représentants de 52 pays.

Cette année, le secteur a été secoué par une course mondiale aux capacités de production de puces, exacerbée par la forte hausse de la demande informatique liée à l’IA et compliquée par des tensions géopolitiques.

Alors que Washington et Pékin se sont imposé mutuellement des restrictions à l’exportation de technologies de puces électroniques, l’Inde s’est positionnée comme un « partenaire de confiance », en courtisant les entreprises cherchant à diversifier leurs sources d’approvisionnement au-delà de Taïwan et de la Chine.

« Le monde a plus que jamais besoin de nouveaux sites de fabrication fiables. Je peux affirmer en toute responsabilité que l’Inde se prépare sans relâche à relever ce défi », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

La consommation indienne de semi-conducteurs devrait atteindre jusqu’à 110 milliards de dollars d’ici 2030, contre 45 à 50 milliards de dollars en 2025, selon les estimations du gouvernement.

Applied Materials, l’un des plus grands fabricants mondiaux d’équipements pour semi-conducteurs, a indiqué que ses investissements en Inde seraient axés sur la recherche, le développement de la chaîne d’approvisionnement et la croissance des effectifs.

L’Inde, qui a engagé plus de 21 milliards de dollars dans le cadre de deux programmes clés d’incitation en faveur des semi-conducteurs, reste un nouveau venu dans ce secteur à forte intensité capitalistique que des pays comme Taïwan ont mis des décennies à développer.

Douze projets ont été approuvés dans le cadre du programme d’incitation indien au cours des cinq dernières années, et trois usines de conditionnement de puces, dont une exploitée par la société américaine Micron Technology MU.O , ont lancé leur production commerciale.

Les efforts de l’Inde n’ont toutefois pas encore abouti à la production d’une seule puce issue d’une usine de fabrication à grande échelle. La production commerciale du projet phare de la mission, une usine de fabrication de Tata Electronics de 10 milliards de dollars située dans l’État occidental du Gujarat, a été retardée de près de deux ans.