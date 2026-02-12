 Aller au contenu principal
Applied Materials règle un litige sur les exportations avec le DoC
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 12:55

Applied Materials annonce avoir conclu un accord de règlement avec le Département du Commerce (DoC) des Etats-Unis, par lequel l'équipementier pour l'industrie des puces a accepté de verser 252,5 millions de dollars au DoC.

L'accord règle les allégations du Bureau of Industry and Security (BIS) selon lesquelles certains envois de clients vers la Chine entre novembre 2020 et juillet 2022 n'auraient pas respecté la réglementation américaine en matière d'exportations.

Selon les termes du règlement, Applied a donc accepté de verser 252,5 MUSD au DoC. De plus, le Département de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) lui ont notifié qu'ils avaient clôturé leurs enquêtes connexes sans action.

"L'intégrité et la conformité sont au coeur du fonctionnement d'Applied, et l'entreprise reste pleinement engagée à maintenir des pratiques solides de contrôle des exportations et de conformité commerciale dans l'ensemble de ses opérations mondiales", affirme-t-elle.

"Avec cette affaire close, Applied se concentre sur l'exécution de notre feuille de route technologique et sur le soutien à la demande croissante d'innovation de nouvelle génération dans les semi-conducteurs", poursuit le groupe, qui doit dévoiler ses résultats ce jour.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
339,8800 USD NASDAQ +3,29%
