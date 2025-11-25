Applied Materials progresse grâce à l'optimisme d'UBS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements pour puces Applied Materials AMAT.O ont augmenté de 3,3 % en pré-marché à 238,53 $ après qu'UBS ait relevé le titre de "neutre" à "achat".

** Le courtier augmente l'objectif de cours de 35 $ à 285 $, ce qui implique une hausse de 23 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** UBS souligne ses perspectives "nettement plus optimistes" pour l'équipement des usines de fabrication de plaquettes (WFE) en 2026 et 2027

** Les prévisions révisées prévoient une augmentation des dépenses WFE de plus de 20 % en glissement annuel pour atteindre 136,5 milliards de dollars, principalement grâce aux mémoires, selon UBS, qui ajoute que "AMAT se distingue comme le plus grand bénéficiaire de cette augmentation des dépenses DRAM"

** UBS prévoit un bénéfice par action de 13 dollars pour 2027, contre 11,56 dollars pour la Bourse, "ce qui, selon nous, justifie un prix de l'action nettement plus élevé" ** Au début du mois, AMAT a déclaré qu'il voyait des dépenses chinoises plus faibles en 2026 en raison des restrictions américaines plus strictes, avec un chiffre d'affaires global prévu pour être plus élevé dans la seconde moitié de l'année

** Sur les 34 courtiers qui couvrent AMAT, la répartition des recommandations est la suivante: 22 "achat fort" ou "achat", 11 "maintien" et 1 "vente"; l'objectif de cours médian est de 250 $, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 42 % depuis le début de l'année, contre une progression de 18 % pour le Nasdaq