 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations du marché jeudi, pariant sur un boom de la demande de processeurs d'intelligence artificielle pour aider à stimuler les ventes de son équipement de fabrication de puces.

La société prévoit des ventes d'environ 7,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, par rapport aux estimations de 7,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
328,3900 USD NASDAQ -3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank