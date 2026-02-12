Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Materials AMAT.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations du marché jeudi, pariant sur un boom de la demande de processeurs d'intelligence artificielle pour aider à stimuler les ventes de son équipement de fabrication de puces.

La société prévoit des ventes d'environ 7,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, par rapport aux estimations de 7,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.