Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations, mais son action recule en raison d'attentes trop élevées

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* La société vise un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 10,25 milliards de dollars

* Elle prévoit une forte croissance au second semestre dans les secteurs de la DRAM, de la logique de fonderie de pointe et des technologies d'encapsulation avancées

* La visibilité sur la demande des clients s'est étendue, certaines discussions portant désormais jusqu'en 2030, selon le directeur financier

* Le cours de l'action recule de plus de 5 % en après-bourse, les investisseurs plaçant la barre très haut

(Ajout des prévisions aux paragraphes 10 et 11) par Juby Babu

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d’affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la demande inébranlable de puces d’IA de pointe continuera d’alimenter des dépenses soutenues pour ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Malgré cela, son action a chuté de plus de 5 % en séance prolongée, les attentes élevées des investisseurs ayant éclipsé ces résultats. Le titre a plus que doublé cette année.

Les attentes sont élevées, car le fabricant d’équipements pour puces publie ses résultats après que ses concurrents Lam Research LRCX.O et KLA KLAC.O ont affiché de solides performances trimestrielles et prévu une croissance de leur chiffre d’affaires, a déclaré Brian Chin de Stifel.

Selon Brooks Idlet, analyste chez CFRA, les résultats et les prévisions n’ont pas suffi à impressionner Wall Street, mais les chiffres restent solides, la dynamique continuant clairement de s’améliorer. "Nous pensons que les estimations consensuelles pour l’année civile 2027 laissent une marge de progression si la vigueur récente se poursuit."

Applied Materials, qui fournit des équipements utilisés dans les principaux processus de fabrication de plaquettes, notamment le dépôt, la planarisation chimico-mécanique et l’inspection, bénéficie de l’augmentation des dépenses des fabricants de puces visant à soutenir le développement rapide des infrastructures d’IA.

La société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 10,25 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, avec une fourchette de 500 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous prévoyons une poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires au second semestre de l’année civile, en particulier dans le domaine de la DRAM ainsi que dans celui des circuits logiques de pointe et des techniques d’encapsulation avancées", a déclaré Brice Hill, directeur financier.

Applied prévoit que le chiffre d’affaires global lié au conditionnement progressera de plus de 70 % au cours de l’année civile 2026, dépassant ainsi ses prévisions antérieures qui tablaient sur une hausse supérieure à 50 %.

"Nos clients continuent de nous offrir une visibilité à plus long terme que jamais, certaines discussions s'étendant désormais jusqu'en 2030", a déclaré M. Hill lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Pour le quatrième trimestre, Applied prévoit un bénéfice par action ajusté de 4,02 dollars, à ± 20 cents près, contre une estimation de 3,69 dollars.

La société table sur une marge brute ajustée de 50,4 %, contre 50,15 % attendus par les analystes, et en ligne avec celle du troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 26 juillet a progressé de 25 % pour atteindre 9,12 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 8,99 milliards de dollars.