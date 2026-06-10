Applied Materials peut répondre à la demande avec un délai de huit trimestres, selon son directeur général

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Applied Materials AMAT.O sera en mesure de répondre aux augmentations de la demande tant qu'elle continuera à bénéficier d'un délai de préavis de huit trimestres de la part de ses clients, a déclaré mercredi son président-directeur général, Gary Dickerson.

« Nous ne voulons pas être un facteur limitant alors que nos clients montent en puissance, c'est pourquoi nous avons réalisé ces investissements », a-t-il déclaré.

« Tant que nos clients nous accorderont ce délai de huit trimestres, ce qui est sans précédent par rapport à ce que nous avions vu par le passé, je suis convaincu qu'Applied Materials sera en mesure d'y répondre », a-t-il ajouté.

M. Dickerson s'exprimait lors d'une conférence de presse avant l'ouverture de la nouvelle installation d'Applied Materials à Singapour. Ce nouveau campus de 500 millions de dollars permet de plus que doubler la capacité de salles blanches avancées d'Applied Materials à Singapour.

Dans un communiqué de presse, la société a indiqué que le site était déjà opérationnel et qu’il desservait des fabricants de puces qui augmentent leur production pour répondre à la demande croissante en matière d’IA.

En réponse à une question sur la croissance de l’entreprise freinée par l’espace disponible en salles blanches chez les clients, M. Dickerson a indiqué que le nombre de nouvelles usines en cours de construction avait considérablement augmenté.

« Nos clients ont fait preuve d’une grande créativité. Ils ont transféré leurs capacités de la NAND vers la DRAM, ou ont réaffecté certaines installations afin de faire tout leur possible pour augmenter leur production », a-t-il déclaré, faisant référence aux fabricants de mémoire qui réorientent leurs capacités des puces de stockage vers les puces de mémoire très demandées, qui sont en pénurie .

Outre le site de Singapour, Applied Materials a indiqué que son EPIC Center, d'une valeur de 5 milliards de dollars, situé dans la Silicon Valley, devrait devenir opérationnel cette année. L'entreprise espère que ce site accélérera la commercialisation de technologies de pointe.

La société dispose déjà d'installations aux États-Unis, en Europe, en Israël et à Taïwan.

Applied Materials produit des équipements essentiels à la fabrication de puces semi-conductrices, dont la fabrication devient de plus en plus complexe à mesure que la taille des transistors diminue.

En mai, la société a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, pariant sur le maintien d'une forte demande pour ses outils de fabrication de puces grâce aux dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'IA.

La société a annoncé en mars qu'elle s'associerait aux fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et SK Hynix

000660.KS pour développer des puces de nouvelle génération essentielles à l'IA et au calcul haute performance.