Applied Materials est en mesure de répondre à la hausse de la demande

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Applied Materials AMAT.O sera en mesure de répondre à l'augmentation de la demande tant que ses clients continueront à lui accorder un délai de huit trimestres, a déclaré mercredi Gary Dickerson, président-directeur général.

M. Dickerson s'exprimait lors d'une conférence de presse précédant l'inauguration du nouveau site d'Applied Materials à Singapour.

Ce nouveau campus de 500 millions de dollars permet de plus que doubler la capacité de salles blanches de pointe d'Applied Materials à Singapour.