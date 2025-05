Applied Materials enregistre un bénéfice par action record au deuxième trimestre

(AOF) - Au second trimestre, le chiffre d'affaires d'Applied Materials s'élève à 7,10 milliards de dollars, en hausse de 7% sur un an. Le bénéfice net a bondi de 24% à 2,13 milliards de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,63 dollars, un record, soit une progression de 28%. Le BPA non-GAAP est en hausse de 14% à 2,39 dollars. Au troisième trimestre, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs anticipe un BPA non-GAAP de 2,35 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus à hauteur de 7,20 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions près.

" Nous avons réalisé une solide performance au deuxième trimestre fiscal, avec une croissance de 7 % du chiffre d'affaires en glissement annuel, un bénéfice par action record et des distributions aux actionnaires de près de 2 milliards de dollars", a déclaré Brice Hill, vice-président principal et directeur financier d'Applied Materials.

