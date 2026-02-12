Applied Materials doit payer 252 millions de dollars pour des exportations illégales vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute SEC a refusé de commenter au paragraphe 9) par Karen Freifeld et Jasper Ward

Le ministère américain du commerce a annoncé mercredi un règlement de 252 millions de dollars avec Applied Materials AMAT.O pour avoir exporté illégalement du matériel de fabrication de puces vers le principal fabricant de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corp. En 2023, Reuters a rapporté en exclusivité qu'Applied Materials faisait l'objet d'une enquête pénale américaine pour avoir produit des équipements de semi-conducteurs dans le Massachusetts, puis les avoir expédiés à une filiale en Corée du Sud, avant de les envoyer à SMIC en Chine.

Les expéditions ont commencé, selon Reuters, après que le ministère américain du commerce a ajouté SMIC à sa "liste d'entités" en décembre 2020 en raison de ses liens apparents avec l'armée chinoise. Cette liste restreint les exportations de biens et de technologies vers l'entreprise.

Dans des documents publiés mercredi, le département du commerce a déclaré qu'Applied Materials avait expédié des implanteurs ioniques - une pièce d'équipement essentielle pour la fabrication de puces - d'abord à Applied Materials Korea pour l'assemblage, puis en Chine, sans avoir demandé et reçu la licence d'exportation requise.

La société d'équipement de semi-conducteurs basée à Santa Clara, en Californie, et sa filiale sud-coréenne ont effectué des expéditions illégales à 56 reprises en 2021 et 2022, a indiqué le ministère dans un communiqué. La valeur des marchandises expédiées illégalement s'élevait à environ 126 millions de dollars pour SMIC, a ajouté le communiqué.

Applied Materials s'est félicité d'être parvenu à un accord avec le ministère du commerce, et a indiqué que le ministère américain de la justice et la commission américaine des opérations de bourse avaient notifié à l'entreprise qu'ils avaient classé sans suite leurs enquêtes correspondantes.

Le ministère de la justice n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La Securities and Exchange Commission s'est refusée à tout commentaire.

La pénalité de 252 millions de dollars - deux fois la valeur de la transaction - est le maximum autorisé par la loi, a déclaré le ministère.