Applied Materials chute, mais prévoit un chiffre d'affaires trimestriel optimiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O chutent de 2,6 % à 217,50 $ après la fermeture des marchés ** AMAT prévoit un chiffre d'affaires de 6,85 milliards de dollars au 1er trimestre , plus ou moins 500 millions de dollars, par rapport à l'estimation des analystes de 6,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La marge brute du 4ème trimestre s'élève à 48%, légèrement en dessous des estimations de 48,1%

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 6,8 milliards de dollars, contre une estimation de 6,67 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, AMAT a progressé de 37% depuis le début de l'année