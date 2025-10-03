Applied Materials chute après avoir signalé un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires en 2026

3 octobre -

** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O ont baissé de 3,25 % à 216,3 $ dans les échanges de pré-marché

** La société signale un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2026, en raison de restrictions plus larges sur les exportations de puces

** Le Département du Commerce américain a élargi la liste noire des exportations pour inclure les filiales détenues majoritairement par des sociétés cotées en bourse, sévissant contre les sociétés en Chine et dans d'autres pays qui utilisent des unités et des filiales pour contourner certaines restrictions à l'exportation des États-Unis

** Selon l'AMAT, la nouvelle règle rendra plus difficile l'exportation de certains produits et la fourniture de pièces et de services spécifiques à certains clients basés en Chine sans licence

** La société s'attend également à un impact d'environ 110 millions de dollars sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre

** Les actions de son homologue Lam Research LRCX.O ont baissé de 1,5%

** L'action AMAT a augmenté de 37,5% depuis le début de l'année