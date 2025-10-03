 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,91
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Applied Materials chute après avoir signalé un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires en 2026
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre -

** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O ont baissé de 3,25 % à 216,3 $ dans les échanges de pré-marché

** La société signale un impact de 600 millions de dollars sur son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2026, en raison de restrictions plus larges sur les exportations de puces

** Le Département du Commerce américain a élargi la liste noire des exportations pour inclure les filiales détenues majoritairement par des sociétés cotées en bourse, sévissant contre les sociétés en Chine et dans d'autres pays qui utilisent des unités et des filiales pour contourner certaines restrictions à l'exportation des États-Unis

** Selon l'AMAT, la nouvelle règle rendra plus difficile l'exportation de certains produits et la fourniture de pièces et de services spécifiques à certains clients basés en Chine sans licence

** La société s'attend également à un impact d'environ 110 millions de dollars sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre

** Les actions de son homologue Lam Research LRCX.O ont baissé de 1,5%

** L'action AMAT a augmenté de 37,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
223,5900 USD NASDAQ +2,69%
LAM RESEARCH
146,9900 USD NASDAQ +2,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

  • logo Atos (Crédit: / Adobe Stock)
    Oddo BHF relève nettement sa cible et réitère son conseil sur Atos
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:21 

    Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos , assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide. L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans ... Lire la suite

  • Une colonne de fumée s'élève au dessus de la ville de Gaza après une frappe israélienne, le 2 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Le Hamas dit avoir besoin de temps pour étudier le plan de Trump sur Gaza
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:10 

    Le Hamas a indiqué vendredi qu'il avait besoin de davantage de temps pour examiner le plan présenté par Donald Trump visant à mettre fin à près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza. Le président américain avait donné mardi au mouvement islamiste palestinien ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank