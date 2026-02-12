 Aller au contenu principal
Applied Materials anticipe un fort trimestre grâce à l'IA et à la pénurie de mémoire
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 23:18

Applied Materials a présenté jeudi des perspectives bien supérieures aux attentes pour son deuxième trimestre, soutenues par la demande croissante en équipements de fabrication de semi-conducteurs, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle et une pénurie mondiale de mémoire. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires d'environ 7,65 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions, contre 7,01 milliards anticipés par les analystes. Le bénéfice par action est attendu autour de 2,64 dollars, avec une marge de 0,20 dollar, nettement au-dessus des 2,28 dollars du consensus.

Le titre a bondi de plus de 11% dans les échanges après-Bourse, entraînant dans son sillage d'autres acteurs du secteur comme Lam Research et KLA, en hausse de plus de 2%. Le directeur général Gary Dickerson a souligné que la montée en puissance des investissements dans les infrastructures d'IA booste la demande pour les technologies logiques avancées, la mémoire à large bande passante (HBM) et les techniques de packaging sophistiquées. La HBM, essentielle aux processeurs IA haut de gamme tels que ceux de Nvidia, est au coeur d'une forte tension sur l'offre mondiale.

Au premier trimestre, Applied Materials a dégagé un chiffre d'affaires de 7,01 milliards de dollars, au-dessus des attentes, et un bénéfice ajusté par action de 2,38 dollars, contre 2,20 dollars attendus. Les revenus de la division dédiée aux outils pour mémoires DRAM ont progressé de 34%, reflétant une accélération par rapport aux 27% enregistrés un an plus tôt. Dans un contexte de demande élevée et de pénurie ciblée, le groupe affiche un positionnement favorable sur le marché stratégique de l'IA, avec des perspectives solides à court terme.

