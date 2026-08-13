Applied Materials affiche un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, mais son action recule en raison d'attentes élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes et de dirigeants aux paragraphes 4 et 9) par Juby Babu

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d’affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la demande inébranlable de puces d’IA de pointe continuera d’alimenter des dépenses soutenues pour ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.

La société, qui fournit des outils pour les principaux procédés de fabrication de plaquettes, tels que le dépôt physique en phase vapeur et l’implantation ionique, bénéficie de l’augmentation des dépenses des fabricants de puces visant à soutenir le développement rapide des infrastructures d’IA.

Pourtant, son action a chuté de 4% en séance prolongée, les investisseurs ayant nourri des attentes élevées à l’approche de la publication des résultats. Le titre a plus que doublé cette année.

« Les résultats et les prévisions n’ont pas suffi à impressionner Wall Street, mais les chiffres restent solides, car la dynamique continue clairement de s’améliorer », a déclaré Brooks Idlet, analyste chez CFRA. « Nous pensons que les estimations consensuelles pour l’année civile 2027 laissent une marge de hausse si la vigueur récente se poursuit. »

Brian Chin, de Stifel, a indiqué que les attentes étaient élevées, le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs publiant ses résultats après que des concurrents tels que Lam Research LRCX.O et KLA KLAC.O eurent affiché de solides performances trimestrielles et prévu une croissance de leur chiffre d’affaires.

Applied Materials prévoit un chiffre d’affaires d’environ 10,25 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, avec une fourchette de 500 millions de dollars de plus ou de moins, contre une estimation moyenne des analystes de 9,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Nous prévoyons une poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires au second semestre de l’année civile, en particulier dans le domaine des DRAM ainsi que dans celui des circuits logiques de pointe et des technologies d’encapsulation avancées », a déclaré Brice Hill, directeur financier.

La société prévoit une croissance globale de son chiffre d’affaires dans le domaine de l’encapsulation de plus de 70% au cours de l’année civile 2026, dépassant ainsi ses prévisions antérieures qui tablaient sur une hausse supérieure à 50%. Le chiffre d’affaires lié aux DRAM devrait augmenter de manière significative au second semestre.

« Nos clients continuent de nous offrir une visibilité à plus long terme que jamais, certaines discussions s’étendant désormais jusqu’en 2030 », a déclaré M. Hill lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Applied Materials a annoncé un chiffre d’affaires de 9,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 26 juillet, dépassant ainsi les estimations qui s’élevaient à 8,99 milliards de dollars.