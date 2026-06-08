Applied Digital signe un contrat de location de centre de données dédié à l'IA d'une valeur de 5,2 milliards de dollars avec un hyperscaler américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Digital APLD.O a signé un contrat de location de 15 ans avec un hyperscaler américain pour son site Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société de 8,7 % en séance prolongée.

Les grandes entreprises technologiques augmentent leurs dépenses en centres de données pour prendre en charge de puissants modèles d'intelligence artificielle, ce qui stimule la demande en électricité, en capacité de calcul et en installations spécialisées.

Environ 70 % des revenus contractuels d'Applied Digital proviennent désormais d'hyperscalers américains notés « investment grade », a indiqué la société lundi.

Le nouvel accord porte sur 210 mégawatts de capacité de calcul à Delta Forge 2, le nouveau campus « AI Factory » d'Applied Digital, dans le cadre d'un contrat de location de type « take-or-pay ».

La société n'a pas donné plus de détails sur son nouveau client, mais a indiqué que cet accord marquait son troisième contrat de location à long terme avec ce même hyperscaler noté « investment grade ».

Si toutes les options de renouvellement sont exercées, le contrat pourrait générer environ 12,7 milliards de dollars de revenus sur une période de 30 ans.

Le portefeuille de contrats d'Applied Digital s'étend désormais sur cinq campus, représentant 1,4 gigawatt de charge informatique critique et environ 2,15 gigawatts d'électricité du réseau public.

La société a déclaré que ses revenus de location à terme de base sous contrat ont augmenté pour atteindre environ 36 milliards de dollars et qu'ils s'élèveraient à environ 86 milliards de dollars si toutes les options de renouvellement étaient exercées.

Delta Forge 2 utilisera la technologie de refroidissement sans eau d'Applied Digital ainsi qu'une infrastructure à haute densité de puissance conçue pour les charges de travail liées à l'IA. La mise en service initiale du campus est prévue pour le premier trimestre 2028.