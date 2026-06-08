Applied Digital en hausse grâce à un nouveau contrat de location de centre de données dédié à l'IA conclu avec un hyperscaler américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions d'Applied Digital APLD.O ont progressé de 9,3 % pour atteindre 44,75 dollars après la clôture

** APLD conclut un nouveau contrat de location à long terme à Delta Forge 2 avec un hyperscaler américain de premier plan dont le nom n'a pas été divulgué, marquant ainsi l'ouverture de son cinquième campus dédié à l'IA

** Cet accord représente environ 5,2 milliards de dollars de revenus contractuels sur la durée de base, soit près de 12,7 milliards de dollars si toutes les options de renouvellement sont exercées sur une durée totale de 30 ans

** Le démarrage des opérations est prévu au premier trimestre 2028

** Cet accord porte le total des revenus locatifs contractuels d'APLD à 36 milliards de dollars pour les cinq sites; 86 milliards de dollars si toutes les options de renouvellement sont exercées

** En avril, APLD a signé un bail à long terme d'une valeur de 7,5 milliards de dollars avec un hyperscaler américain dont le nom n'a pas été divulgué, sur son nouveau site Delta Forge 1

** Le cours de l'action a augmenté de 70 % depuis le début de l'année