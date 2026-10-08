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Applied Digital en hausse grâce à un chiffre d'affaires qui a quadruplé au premier trimestre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 10:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre -

** L'action du fournisseur de centres de données Applied Digital APLD.O progresse de 3,57% à 24,66 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a plus que quadruplé pour atteindre 341,9 millions de dollars, bien au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 133,8 millions de dollars

** La société de courtage Northland Capital estime que le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie d’APLD devraient connaître une forte hausse au cours des prochaines années, à mesure que les capacités de centres de données sous contrat deviendront opérationnelles et commenceront à générer des revenus

** La perte nette d'APLD attribuable aux actionnaires ordinaires s'est creusée pour atteindre 221 millions de dollars, soit 76 centimes par action, contre 18,5 millions de dollars, soit 7 centimes par action, un an plus tôt

** La recommandation moyenne des 17 analystes couvrant le titre est "acheter" et leur objectif de cours médian de 70,00 dollars implique un potentiel de hausse d’environ 194% par rapport au cours actuel, selon les données compilées par LSEG

** Le titre affiche une baisse d’environ 2,9% depuis le début de l’année , contre une hausse de 18,5% pour le Nasdaq

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 10:46:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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