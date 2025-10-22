Applied Digital en hausse après la signature d'un contrat de location d'une usine d'IA d'une valeur de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O ont bondi de 4,8% à 34,1 $ avant le marché ** APLD annonce un accord de location d'une usine d'IA avec un hyperscaler américain sur le campus Polaris Forge 2 dans le Dakota du Nord pour un montant de 5 milliards de dollars

** La durée du bail est de 15 ans et couvre 200 MW de charge informatique critique conçue pour soutenir l'infrastructure d'IA et de calcul à haute performance de l'hyperscaler ** L'accord fait suite au contrat de location d'APLD avec CoreWeave CRWV.O en août pour fournir une capacité supplémentaire de 150 MW

** Les 9 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "achat" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 40 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, la valeur d'APLD a plus que quadruplé depuis le début de l'année