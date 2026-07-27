Applied Digital en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions d'Applied Digital, fournisseur de centres de données, APLD.O , progressent de 5,4 % à 27,80 dollars lors des négociations après clôture

** Le chiffre d'affaires d'APLD au quatrième trimestre a bondi de 407 % pour atteindre 258,7 millions de dollars, dépassant largement les estimations des analystes qui s'élevaient à 94,8 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'établit à 4 cents, contre une perte estimée à 22 cents

** "Nous constatons que la demande en centres de données IA spécialisés à haute densité de puissance reste extrêmement forte" - Wes Cummins, directeur général

** L'action APLD affiche une hausse de 7,6 % depuis le début de l'année