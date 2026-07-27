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Applied Digital dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la forte hausse de la demande en infrastructures d'IA
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 22:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - Applied Digital APLD.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses centres de données de la part d'un nombre croissant de clients spécialisés dans l'IA.

L'action de la société, qui compte CoreWeave CRWV.O parmi ses clients, a progressé de 5,4% en séance prolongée. Elle affiche une hausse de 7,6% depuis le début de l'année, à la clôture de lundi.

Applied Digital conçoit, construit et exploite des centres de données et fournit des services de colocation pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, aux réseaux et à la blockchain.

La société a signé des contrats de colocation à long terme avec des clients du secteur de l’IA et des réseaux qui se précipitent pour s’assurer une capacité de centre de données suffisante afin d’alimenter leurs modèles et leurs services.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires du fournisseur de centres de données a bondi de 407% pour atteindre 258,7 millions de dollars au quatrième trimestre clos le 31 mai, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 94,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Applied Digital a annoncé un bénéfice ajusté par action de 4 cents, contre une perte de 22 cents attendue par les analystes.

* « Nous n’en sommes encore qu’aux prémices de ce qui, selon nous, sera probablement le plus grand déploiement d’infrastructures critiques de l’histoire économique moderne », a déclaré Wes Cummins, directeur général de la société.

* « Nous constatons que la demande en centres de données IA à haute densité de puissance et spécialement conçus reste extrêmement forte », a ajouté Cummins.

* En juin, la société a annoncé la signature d’un contrat de location de 15 ans avec un hyperscaler basé aux États-Unis sur son site Delta Forge 2, qui devrait générer 5,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Cette annonce faisait suite à l’accord à long terme de 7,5 milliards de dollars signé en avril avec un hyperscaler dont le nom n’a pas été divulgué, sur son site Delta Forge 1.

* Selon la société, environ 70% de son chiffre d’affaires sous contrat provient désormais d'"hyperscalers" américains notés "investment grade".

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
26,3750 USD NASDAQ -3,00%
COREWEAVE
70,7900 USD NASDAQ -1,52%
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