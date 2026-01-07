Applied Digital dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la demande de centres de données d'IA, les actions bondissent

Applied Digital APLD.O a publié mercredi un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, l'opérateur de centres de données ayant bénéficié d'une forte demande pour ses installations à grande échelle destinées aux charges de travail d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges prolongés.

Applied Digital capitalise sur la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle capables de fournir la capacité de calcul massive dont les développeurs ont besoin pour former et déployer des modèles d'intelligence artificielle.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 126,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, clos le 30 novembre, dépassant de loin les estimations des analystes qui étaient de 88 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a obtenu des milliards de dollars en baux à long terme, y compris un accord récent de 5 milliards de dollars avec un hyperscaler basé aux États-Unis pour 200 MW sur son campus Polaris Forge 2 dans le Dakota du Nord.

Applied a déclaré qu'elle avait maintenant signé des baux avec deux hyperscalers sur deux campus dans le Dakota du Nord.

"Les Dakotas représentent une région intéressante pour les hyperscalers en raison de leur climat frais et de l'abondance de l'énergie. Nous pensons que notre avantage de précurseur, combiné à notre capacité éprouvée à exécuter des constructions de centres de données techniquement complexes, confère à Applied Digital un solide avantage concurrentiel", a déclaré Wes Cummins, directeur général d'Applied Digital.

Le mois dernier, Applied Digital a déclaré qu'elle scindait son activité cloud pour fusionner avec Ekso Bionics

EKSO.O , formant une société axée sur l'IA appelée ChronoScale, Applied Digital conservant 97 % des parts dans le cadre de sa transition vers un fonds d'investissement immobilier de centre de données.