Applied Digital bondit après un chiffre d'affaires au T2 supérieur aux attentes grâce à la demande de centres de données d'IA
08/01/2026

8 janvier - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O sont en hausse de 6,3% à 31,41 $ en pré-marché après un chiffre d'affaires au T2 supérieur aux estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 126,6 millions de dollars au 2e trimestre, contre 88 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** La demande d'infrastructures d'IA à grande échelle stimule la croissance; la société obtient un bail de 5 milliards de dollars avec un hyperscaler américain pour 200 MW sur le campus Polaris Forge 2

** APLD a maintenant des baux avec deux hyperscalers sur les campus du Dakota du Nord; le directeur général vante le climat frais et l'énergie abondante comme avantage régional

** Le mois dernier, l'entreprise a annoncé la scission de son activité cloud pour fusionner avec Ekso Bionics EKSO.O , formant ainsi ChronoScale, axée sur l'IA; Applied conservera 97% des parts

** A la dernière clôture, l'action APLD a plus que doublé au cours de l'année écoulée

