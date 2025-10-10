Applied Digital bondit après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

10 octobre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmentent de 24,9% à 36,57 $ avant le marché

** Les revenus du 1er trimestre ont augmenté de 84% pour atteindre 64,2 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 50 millions de dollars - LSEG

** La perte ajustée par action pour le trimestre d'août était de 3 cents, inférieure aux estimations des analystes qui étaient de 13 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année