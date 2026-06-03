Applied Aerospace & Defense est évaluée à 3,5 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Les actions d'Applied Aerospace & Defense

AADX.N ont progressé de 3,8 % lors de leur entrée en bourse mercredi à la Bourse de New York, valorisant l'entreprise à 3,54 milliards de dollars.

Le titre de ce fournisseur de matériel spatial et de défense basé à Huntsville, en Alabama, a ouvert à 20,75 dollars l'action, contre un prix d'offre de 20 dollars. Applied a vendu 32,5 millions d'actions dans la fourchette de prix annoncée, comprise entre 18 et 21 dollars l'action, pour lever 650 millions de dollars.

Le marché des introductions en bourse a repris de la vigueur au cours des deux derniers mois après une brève accalmie en mars, plusieurs grands émetteurs, dont Quantinuum, la société d'informatique quantique de Honeywell, et Innio, fabricant de moteurs à gaz, devant faire leur entrée en bourse cette semaine.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a également alimenté une vague d'introductions en bourse dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale ces dernières semaines.