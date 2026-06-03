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Applied Aerospace & Defense devrait ouvrir en hausse lors de son entrée en bourse, après une introduction en bourse de 650 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Applied Aerospace & Defense AADX.N devrait s'ouvrir au-dessus de son prix d'introduction lors de ses débuts à la Bourse de New York mercredi

** Le titre devrait s'ouvrir entre 22 et 24 dollars, contre un prix d'offre de 20 dollars ** Le fournisseur de matériel spatial et de défense basé à Huntsville, en Alabama, a vendu 32,5 millions d'actions dans la fourchette de prix annoncée de 18 à 21 dollars l'unité afin de lever 650 millions de dollars lors de l'introduction en bourse d'

** La société de rachat Greenbriar Equity Group, spécialisée dans le marché intermédiaire, a fusionné l'année dernière Applied Aerospace, fondée en 1954, et PCX Aerosystems, fondée en 1900, pour former Applied Aerospace & Defense

** Applied fabrique une large gamme de produits, notamment des fuselages, des surfaces de contrôle de vol, des carters de moteurs-fusées à propergol solide et des arbres de moteur pour des entreprises du secteur spatial et de la défense

** Morgan Stanley et Jefferies agissent en tant que chefs de file de l'opération

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