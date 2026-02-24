 Aller au contenu principal
Apple va produire des Mac mini aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 14:23

Apple fait part d'un projet d'expansion significative des opérations de son usine à Houston, apportant pour la première fois la future production du Mac mini aux États-Unis et doublant l'empreinte de ce campus.

Il étendra également la fabrication de serveurs avancés d'IA sur ce site et proposera une formation pratique dans son nouveau Centre de fabrication avancée à partir de la fin de cette année. Au total, les opérations d'Apple à Houston créeront des milliers d'emplois.

"Avec ses capacités d'IA de niveau supérieur, le Mac mini est devenu un outil essentiel pour tous, des étudiants et créatifs en herbe aux petits entrepreneurs", met en avant la firme technologique à la pomme.

Apple a commencé à produire des serveurs d'IA avancés à Houston pour la première fois en 2025, et la production est déjà en avance sur le calendrier. Les serveurs assemblés à Houston sont utilisés dans les centres de données Apple à travers le pays.

Au-delà de la production, Apple investit dans la main-d'oeuvre qui fera avancer l'industrie manufacturière américaine. Plus tard cette année, son Centre de fabrication avancée, d'une superficie de 20 000 pieds carrés, doit ouvrir ses portes à Houston.

