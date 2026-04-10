 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple va fermer son premier magasin américain syndiqué dans le Maryland
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 02:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé jeudi la fermeture de son magasin de Towson, dans le Maryland, le premier de ses sites américains où les employés du commerce de détail se sont syndiqués avec succès en 2022.

* Le fabricant de l'iPhone a qualifié cette décision de "difficile", citant le départ de plusieurs détaillants et la détérioration des conditions dans le centre commercial Towson Town Center comme les principales raisons de la fermeture.

* Apple a déclaré que les employés de Towson pourront postuler à des postes vacants au sein de l'entreprise.

* En 2022, plus de 100 employés d'Apple à Towson ont voté pour rejoindre le syndicat International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM), marquant ainsi une étape importante dans la syndicalisation au sein de grandes entreprises américaines telles qu'Amazon.com AMZN.O et Starbucks SBUX.O .

* À peu près au même moment, une campagne syndicale similaire à Atlanta a été retirée, les travailleurs d'Apple alléguant des intimidations.

* Le syndicat IAM s'est déclaré jeudi "scandalisé" par la décision d'Apple de fermer le magasin et a indiqué qu'il explorait toutes les options juridiques.

* "L'affirmation d'Apple selon laquelle la convention collective empêche la délocalisation est tout simplement fausse et soulève de sérieuses inquiétudes quant au fait que cette fermeture est une tentative cynique de démanteler le syndicat", a déclaré le syndicat.

* Apple prévoit également de fermer les magasins de Trumbull Mall dans le Connecticut et de North County Mall en Californie, les employés continuant à travailler dans les magasins Apple Retail situés à proximité.

Apple

Valeurs associées

AMAZON.COM
233,6500 USD NASDAQ +5,60%
APPLE
260,4900 USD NASDAQ +0,61%
STARBUCKS
96,9200 USD NASDAQ -0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank