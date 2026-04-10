Apple va fermer son premier magasin américain syndiqué dans le Maryland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé jeudi la fermeture de son magasin de Towson, dans le Maryland, le premier de ses sites américains où les employés du commerce de détail se sont syndiqués avec succès en 2022.

* Le fabricant de l'iPhone a qualifié cette décision de "difficile", citant le départ de plusieurs détaillants et la détérioration des conditions dans le centre commercial Towson Town Center comme les principales raisons de la fermeture.

* Apple a déclaré que les employés de Towson pourront postuler à des postes vacants au sein de l'entreprise.

* En 2022, plus de 100 employés d'Apple à Towson ont voté pour rejoindre le syndicat International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM), marquant ainsi une étape importante dans la syndicalisation au sein de grandes entreprises américaines telles qu'Amazon.com AMZN.O et Starbucks SBUX.O .

* À peu près au même moment, une campagne syndicale similaire à Atlanta a été retirée, les travailleurs d'Apple alléguant des intimidations.

* Le syndicat IAM s'est déclaré jeudi "scandalisé" par la décision d'Apple de fermer le magasin et a indiqué qu'il explorait toutes les options juridiques.

* "L'affirmation d'Apple selon laquelle la convention collective empêche la délocalisation est tout simplement fausse et soulève de sérieuses inquiétudes quant au fait que cette fermeture est une tentative cynique de démanteler le syndicat", a déclaré le syndicat.

* Apple prévoit également de fermer les magasins de Trumbull Mall dans le Connecticut et de North County Mall en Californie, les employés continuant à travailler dans les magasins Apple Retail situés à proximité.