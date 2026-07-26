Apple TV dévoile des extraits de « Matchbox », « Neuromancer » et « Mayday » au Comic-Con

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* Lors de sa première table ronde dans le Hall H du Comic-Con de San Diego, Apple TV a dévoilé en avant-première cinq titres à venir

* « Matchbox » suit les aventures d'amis d’enfance qui se retrouvent dans une voiture grandeur nature

* La saison 2 de « Dark Matter » est centrée sur la perte et le sentiment d’appartenance, selon son créateur

* Le prochain épisode de « Silo » montre les personnages tentant de forcer une porte scellée depuis longtemps

par Danielle Broadway

Apple TV a suscité l’enthousiasme du public pour « Matchbox The Movie » lors de sa première au Comic-Con de San Diego samedi, avec une bande-annonce explosive qui rendait hommage aux célèbres petites voitures miniatures de Mattel.

Le panel a dévoilé les premières images montrant un groupe d’amis d’enfance qui se retrouvent à l’âge adulte et se lancent dans une aventure pleine d’action mettant en scène des voitures Matchbox grandeur nature.

John Cena, qui incarne Sean, un ancien soldat, a déclaré avoir réalisé certaines de ses propres cascades et avoir « eu peur pour sa vie » tout au long du tournage. Plaisantant sur l’intensité des scènes d’action, il a raconté que ses partenaires de tournage l’avaient rassuré en lui promettant de lui trouver un pantalon de rechange si nécessaire.

Les acteurs, qui ont tourné notamment à Budapest et en Slovaquie, ont évoqué leurs lieux de tournage préférés.

« Mon lieu de tournage préféré? Le Hall H », a déclaré Cena, en référence au célèbre lieu du Comic-Con.

Le film, dont la diffusion en streaming débutera le 9 octobre, est produit par Apple Studios, Skydance Media et Mattel Films.

UN NOUVEAU DÉPART POUR « DARK MATTER »

Le panel consacré à « Dark Matter » a dévoilé de nouvelles images de la saison 2 de la série, dont la première est prévue le 28 août.

Créée par Blake Crouch et adaptée de son roman de 2016, la série met en scène Joel Edgerton dans le rôle du physicien Jason Dessen, qui voyage entre différentes réalités parallèles. Après les événements de la saison 1, Dessen et sa famille cherchent à prendre un nouveau départ.

« Imaginez que l’on vous ait pris votre maison. Que vous ayez perdu tous vos amis », a déclaré Crouch, décrivant les thèmes de la nouvelle saison: la perte et la quête d’un sentiment d’appartenance.

La table ronde a également donné un premier aperçu de « Neuromancer », la série de science-fiction à venir adaptée du roman de William Gibson publié en 1984.

Créé par Graham Roland, ce drame cyberpunk suit un ancien hacker et un samouraï des rues qui unissent leurs forces pour un braquage aux enjeux considérables. La série sera diffusée en avant-première sur Apple TV le 22 janvier.

Un autre temps fort a été la comédie d’action « Mayday », avec Ryan Reynolds dans le rôle d’un pilote de la marine américaine nommé Troy. Les premières images montraient Troy et Nikolai, interprété par Kenneth Branagh, poursuivis par le KGB alors qu’ils luttaient pour leur survie. Le film sera disponible en streaming à partir du 4 septembre.

La série d’horreur « Widow’s Bay » a dévoilé des images de sa saison 2, prévue pour 2027. La première saison de la série, diffusée en 2026, avait remporté 19 nominations aux Emmy Awards.

L'extrait mettait en scène Tom Loftis, interprété par Matthew Rhys, coincé dans un étroit vide sanitaire. Un personnage mystérieux s'approche, avant de se révéler être un clown violent dans ce qui s'avère être un cauchemar.

Loftis est le maire veuf de la ville superstitieuse de Widow's Bay.

La table ronde s’est terminée par des images de la saison 3 de « Silo », dont la première a eu lieu le 3 juillet.

Se déroulant dans un futur dystopique où 10 000 personnes vivent à l’intérieur d’un silo souterrain de 144 niveaux, la série met en scène Rebecca Ferguson dans le rôle de l’ingénieure Juliette Nichols. Les participants au Comic-Con ont pu voir des personnages tenter d’ouvrir une porte scellée qui n’avait jamais été franchie, alors que la nouvelle saison explore davantage les secrets du silo. ​