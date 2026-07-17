Apple talonne Nvidia dans la course au titre d'entreprise la plus valorisée au monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nvidia est l'entreprise la plus valorisée au monde depuis juin 2025

* Apple s'apprête à reprendre la première place pour la première fois depuis avril 2025

* Cette année, l'action Apple a surperformé les "Magnificent 7"

par Niket Nishant et Shashwat Chauhan

Apple AAPL.O est sur le point de dépasser Nvidia NVDA.O au rang d’entreprise la plus valorisée au monde, un événement qui bouleverserait le classement des géants de la technologie alors que les investisseurs réévaluent les perspectives de l’IA.

La capitalisation boursière d’Apple s’élevait vendredi à 4 900 milliards de dollars, ses actions ayant légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture, tandis que celle de Nvidia se maintenait à peu près au même niveau, après une baisse de 2,4%.

Si Apple devance Nvidia, elle reprendrait la première place pour la première fois depuis avril de l’année dernière. Cette course serrée montre que les investisseurs élargissent leur champ de vision au-delà des bénéficiaires évidents du boom de l’IA, tels que Nvidia, qui occupe la tête du classement depuis près d’un an.

“Apple était considérée comme à la traîne dans la course à l’IA car elle n’investissait pas dans le développement de modèles, mais le sentiment a désormais changé,” a déclaré Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management.

“Apple est moins exposée à l’intensité des dépenses d’investissement et mieux placée pour monétiser l’IA via les services, la fidélisation à son écosystème et les mises à niveau matérielles. Cette réévaluation reflète la confiance dans la pérennité des bénéfices plutôt que dans un potentiel spéculatif lié à l’IA.”

Pour une entreprise souvent considérée comme à la traîne dans la course à l’IA, le resserrement de l’écart avec Nvidia reflète les efforts d’Apple pour s’imposer plus fermement parmi les principaux acteurs du secteur, et pourrait influencer la façon dont seront perçus les derniers mois du directeur général Tim Cook à la tête de l’entreprise.

Cook s’apprête à céder son poste à John Ternus, un vétéran du matériel informatique, en septembre.

Le mois dernier, l’entreprise a lancé une refonte longtemps attendue de Siri , pariant que cet assistant amélioré aiderait à réduire l’écart avec ses rivaux des "Big Tech" et les start-ups de la nouvelle génération dans la course cruciale à l’IA.

Certains analystes affirment qu’Apple dispose d’une véritable mine d’or en matière d’IA sous la forme des données personnelles stockées sur chaque iPhone. Ces données pourraient rendre les réponses de Siri plus utiles et l’assistant plus performant.

Le défi réside dans le fait que ces données sont verrouillées au sein des systèmes d’exploitation au nom de la confidentialité, et que l’entreprise devrait trouver un moyen d’exploiter leur valeur.

LES DÉPENSES EN IA RÉVÈLENT DE NOUVEAUX GAGNANTS

En octobre, Nvidia est devenue la première entreprise au monde à dépasser une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars , un cap qui l’a propulsée dans une sphère très fermée, bien hors de portée de ses concurrents.

Même si Nvidia venait à être détrônée par Apple, cela ne signifierait pas nécessairement un changement durable dans le classement relatif des deux entreprises. Le fabricant de puces reste l’un des principaux bénéficiaires des dépenses liées à l’IA, et ses processeurs graphiques alimentent en grande partie l’engouement pour l’IA générative.

Nvidia pourrait également reprendre la première place si le sentiment du marché venait à changer.

Par ailleurs, Apple se trouve elle-même dans une position délicate, après avoir augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts — une stratégie qui pourrait nuire à la demande.

“Je ne vois pas de différence significative si Nvidia venait à perdre sa couronne. L’entreprise devrait jouer un rôle important, quelle que soit l’évolution de la situation,” a déclaré Benjamin Hall, vice-président chargé de la recherche alpha chez Segal Marco Advisors.

Cependant, l’engouement pour l’IA s’est étendu à d’autres secteurs de l’industrie des semi-conducteurs. Les grands gagnants de cette année ont été les fabricants de puces mémoire tels que Micron MU.O , dont la capitalisation boursière a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars en mai, les investisseurs ayant pris conscience de l’importance des puces mémoire dans l’infrastructure de l’IA.

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS SKHY.O a également été cotée au Nasdaq au début du mois, venant ainsi grossir les rangs des acteurs en lice pour attirer l’attention des investisseurs.

“Les nouveaux venus sur le marché pourraient détourner l’attention des sept grands noms traditionnels pour la porter sur un plus grand nombre d’entreprises,” a déclaré M. Hall.

La flambée vertigineuse du secteur des puces électroniques a connu des turbulences en juillet, les investisseurs ayant réévalué la viabilité du secteur de l’intelligence artificielle, ce qui a fait chuter l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX de près de 19% par rapport à ses plus hauts historiques.

Malgré cette forte baisse, l’indice a enregistré une meilleure performance que Nvidia depuis le début de l’année.