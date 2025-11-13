Apple se voit refuser l'autorisation de faire appel de la décision britannique sur les commissions des magasins d'applications

Apple s'est vu refuser jeudi l'autorisation de faire appel de la décision d'un tribunal londonien selon laquelle il a abusé de sa position dominante en facturant des commissions déloyales aux développeurs d'applications, laissant le géant de la technologie face à une facture potentielle de plus d'un milliard de livres (1,3 milliard de dollars). Le mois dernier, à l'issue d'un procès, le Competition Appeal Tribunal (CAT) s'est prononcé contre Apple , estimant qu'Apple avait abusé de sa position dominante en excluant la concurrence sur le marché de la distribution d'applications et en "facturant des prix excessifs et déloyaux" à titre de commission.

Apple AAPL.O - qui fait face à une pression croissante de la part des autorités de régulation aux États-Unis et en Europe concernant les frais qu'elle facture aux développeurs - a précédemment déclaré que la décision "adopte une vision erronée de l'économie florissante et compétitive des applications".

Le CAT a refusé à Apple l'autorisation de contester sa décision devant la cour d'appel, mais l'entreprise peut toujours s'adresser directement au tribunal.

Les avocats représentant Rachael Kent, l'universitaire britannique à l'origine de l'affaire, ont déclaré dans les documents déposés au tribunal en vue de l'audience de jeudi qu'ils avaient calculé les dommages à partir d'octobre 2015 jusqu'en février 2024, plus les intérêts, à 1,2 milliard de livres sterling. La décision du mois dernier est intervenue après qu'Apple a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités européennes de la concurrence concernant les conditions générales de son App Store, en vertu de règles visant à contrôler les grandes entreprises technologiques.

Le CAT a estimé que les développeurs étaient surtaxés en raison de la différence entre la commission de 17,5 % pour les achats d'applications et la commission facturée par Apple, qui s'élève généralement à 30 %. Le CAT a également estimé que les développeurs d'applications avaient répercuté 50 % de cette surcharge sur les consommateurs.

Apple a toutefois déclaré que le jugement ne tenait pas compte des avantages de l'App Store pour les développeurs et les consommateurs.

(1 $ = 0,7451 livre)