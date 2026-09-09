Apple se plie enfin à la tendance avec Duo, son premier iPhone pliable au prix XXL

Apple a présenté Duo, son premier iPhone pliable et la transformation la plus importante de son smartphone depuis l'iPhone X en 2017. Ce lancement inaugure également l'ère John Ternus à la tête du groupe, avec une stratégie mettant l'intelligence artificielle, la confidentialité et le renouvellement du matériel au coeur de l'écosystème Apple.

Duo adopte un format proche d'un passeport, avec un écran extérieur utilisable lorsque l'appareil est fermé et une grande dalle horizontale une fois déplié, également exploitable verticalement. Apple affirme qu'en position ouverte, il devient le téléphone le plus fin jamais conçu par le groupe. Le lancement représente un enjeu majeur pour une activité iPhone qui a généré 209,6 milliards de dollars lors du dernier exercice fiscal, soit un peu plus de la moitié des ventes d'Apple.

Pour son premier grand événement comme directeur général, John Ternus a reçu symboliquement le relais de Tim Cook et insisté sur le positionnement d'Apple dans l'intelligence artificielle respectueuse de la vie privée. Apple Intelligence doit privilégier les traitements directement sur l'appareil, tandis qu'une nouvelle version de Siri pourra fonctionner avec 300 000 applications à son lancement. Les iPhone 18 Pro et Pro Max intégreront également la puce A20 Pro, conçue notamment pour exécuter localement des modèles d'IA avancés.

Apple a parallèlement dévoilé les iPhone 18 Pro et Pro Max, proposés respectivement à partir de 1 199 et 1 299 dollars, soit 100 dollars de plus que leurs prédécesseurs. Le groupe introduit aussi "Apple Reference Image", un standard destiné à authentifier les photographies, ainsi que la prise en charge de SynthID pour identifier les contenus générés ou modifiés par IA. Cette première technologie ne sera toutefois disponible ni dans l'Union européenne ni en Chine. L'action Apple reculait d'environ 1% pendant la présentation.

Le groupe a enfin renouvelé ses AirPods, désormais proposés à partir de 129 dollars avec réduction active du bruit, ainsi que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4, dotées de fonctions de santé améliorées. Avec Duo, dont le prix est fixé à 1 999 dollars, Apple s'attaque à un marché pliable encore limité mais où IDC estime qu'il pourrait atteindre 40% de part de marché d'ici à la fin de l'année prochaine. Le groupe prévoit également d'étaler davantage ses lancements d'iPhone afin de mieux répartir ses ventes sur l'année.